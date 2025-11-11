A través de redes sociales comenzó a circular una convocatoria para una marcha nacional el próximo 15 de noviembre, en memoria de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante las festividades del Día de Muertos.

Bajo el lema “México se levanta”, usuarios de distintas plataformas digitales hacen un llamado a la ciudadanía para exigir justicia y mayor seguridad en el país.

Marcha nacional por Carlos Manzo. Foto: Especial

Horario y ruta de la marcha por Carlos Manzo

De acuerdo con los organizadores, la movilización en la Ciudad de México iniciará a las 11:00 horas y partirá desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino. Durante su trayecto se prevén cortes a la circulación en avenidas como Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, por lo que se recomienda a los automovilistas y peatones tomar previsiones.

En la convocatoria se invita a los participantes a vestir playera blanca y sombrero, elementos que simbolizan el Movimiento del Sombrero, creado por Carlos Manzo como emblema de resistencia civil pacífica frente al crimen organizado.

