Uruapan.— Una decena de artistas jóvenes pintaron en tiempo récord un mural en un espacio de la fachada del Parque Nacional en Uruapan en memoria de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde que fue asesinado el pasado 1 de noviembre mientras inauguraba el Festival de las Velas en la Plaza Principal de esta ciudad.

El grupo de artistas, todos de la ciudad de Uruapan, es liderado por Francisco Javier, conocido como Dash, quien explicó que los integrantes del colectivo de muralistas se pusieron de acuerdo para rendirle de esa manera un homenaje a Manzo Rodríguez.

“Nosotros lo propusimos por el hecho de que estamos muy familiarizados con lo que él [Carlos Manzo] buscaba y nosotros también queremos un Uruapan más tranquilo”, dijo.

El joven explicó que para este muro se inspiraron en la figura de Manzo, lo que rodea el rostro con el sombrero es un listón con su nombre, el año de nacimiento, el año de muerte y las flores de cempasúchil, que representan la fecha de su muerte (1 de noviembre).

Expuso que la superficie en la que plasmaron su obra fue construida con la tarima de un altar que construyeron y colocaron en el kiosko de la Plaza Principal, para la celebración del Festival de Velas, donde fue asesinado Manzo Rodríguez.

Francisco Javier sostuvo que lo que representa Carlos Manzo para ellos, los jóvenes “es un líder; una persona que quería el bien para su comunidad y es lo que todas las personas buscamos. ¡Era un chingón!” suelta el muralista con la voz cortada y con lágrimas.