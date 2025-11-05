Más Información

Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo; "vengo con el corazón destrozado"

Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo; "vengo con el corazón destrozado"

El aprobó y tomó protesta a como alcaldesa sustituta del municipio de Uruapan por lo que resta de la administración actual.

Algunos legisladores locales pronunciaron fuertes posicionamientos, condenando el asesinato de Carlo Manzo. (05/10/2025). Foto: Captura de pantalla
Durante sus posicionamientos, legisladores locales recordaron el trabajo y coraje de , para luchar y proteger a la gente de Uruapan y enfatizaron que continuarán con el llamado "movimiento del sombrero", el cual fue fundado por el edil asesinado.

En sesión extraordinaria, los diputados aprobaron la designación de Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan (05/10/2025). Foto: Captura de pantalla
Tras tomar la votación de los diputados y al grito de ¡Carlos Manzo! así como de un minuto de aplausos, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal anunció la designación de Grecia Quiroz como la nueva presidenta municipal de Uruapan.

Tras jurar como alcaldesa, Grecia Quiroz, sentenció "vengo con el corazón destrozado".

Grecia Quiroz García (05/10/2025). Foto: Captura de pantalla
