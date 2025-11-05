El Congreso de Michoacán aprobó y tomó protesta a Grecia Itzel Quiroz García como alcaldesa sustituta del municipio de Uruapan por lo que resta de la administración actual.

Algunos legisladores locales pronunciaron fuertes posicionamientos, condenando el asesinato de Carlo Manzo. (05/10/2025). Foto: Captura de pantalla

Durante sus posicionamientos, legisladores locales recordaron el trabajo y coraje de Carlos Manzo, para luchar y proteger a la gente de Uruapan y enfatizaron que continuarán con el llamado "movimiento del sombrero", el cual fue fundado por el edil asesinado.

En sesión extraordinaria, los diputados aprobaron la designación de Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan (05/10/2025). Foto: Captura de pantalla

Tras tomar la votación de los diputados y al grito de ¡Carlos Manzo! así como de un minuto de aplausos, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal anunció la designación de Grecia Quiroz como la nueva presidenta municipal de Uruapan.

Tras jurar como alcaldesa, Grecia Quiroz, sentenció "vengo con el corazón destrozado".

Grecia Quiroz García (05/10/2025). Foto: Captura de pantalla

