Más Información

Ahora, incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Ahora, incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

PRI, PAN y MC piden al gobierno ser “autocrítico” por crisis de inseguridad; exigen justicia por asesinato de Carlos Manzo

PRI, PAN y MC piden al gobierno ser “autocrítico” por crisis de inseguridad; exigen justicia por asesinato de Carlos Manzo

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Guillermo del Toro consiente a sus fans mexicanos; el cineasta repartió fotos, firmas y hasta abrazos

Guillermo del Toro consiente a sus fans mexicanos; el cineasta repartió fotos, firmas y hasta abrazos

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Identifican al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan; lo apodaban "El Cuate"

Identifican al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan; lo apodaban "El Cuate"

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

México y EU revisan avances contra gusano barrenador; acuerdan acciones para reanudar exportación de ganado

México y EU revisan avances contra gusano barrenador; acuerdan acciones para reanudar exportación de ganado

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Adolescente mata a guardia de seguridad en un Bodega Aurrerá express de la Cuauhtémoc; intentaba robar mercancía

Adolescente mata a guardia de seguridad en un Bodega Aurrerá express de la Cuauhtémoc; intentaba robar mercancía

Este fin de semana, el alcalde de Uruapan, , fue asesinado a balazos mientras inauguraba el tradicional Festival de las Velas de esa localidad.

En un ataque directo, el funcionario recibió seis impactos de bala por lo que fue llevado directamente al hospital por donde por desgracia, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El asesinato desató protestas e indignación no solo en , sino también en otros lados del mundo, no solo captando la atención de país, si no también del mundo entero.

Por ello, realizó un recuento de la cobertura de medios internacionales sobre el asesintato de Carlos Manzo.

Lee también

DW

En Alemania, DW (siglas del conocido canal Deutsche Welle) cubrió el asesinato de desde las protestas que se realizaron en Michoacán exigiendo justicia. De acuerdo con su nota las protestas iniciaron de manera pacífica, sin embargo, un grupo irrumpió en el Palacio de Gobierno causando destrozos y exigiendo la renuncia del gobernador de Michoacán .

Además, abordó las amenazas realizadas previamente contra el gobernador y que patrullaba el municipio portando un chaleco antibalas, además de denunciar constantemente la situación del narcotráfico en Michoacán.

De igual forma, el portal de origen alemán enfatizó la declaración del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , donde aseguró que desde 2024 Manzo contaba con protección federal y municipal.

Lee también

Cobertura de DW sobre el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla
Cobertura de DW sobre el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla

El País

En España, El País destacó que el alcalde fue asesinado durante una celebración del , además de la detención de dos implicados en su ataque armado, siendo uno de los dirigentes que ha alzado la voz contra el crimen organizado.

Además, realizó un recuento de los alcaldes asesinados en el país, mencionando que tres de ellos fueron en el estado de Michoacán, entre ellos alcaldesa de Tepalcatepec y Salvador Bastida, alcalde de Tacámbaro.

El medio español también detalló sobre las denuncias que Manzo había hecho sobre el crimen organizado, cómo fue el ataque armado, las reacciones de funcionarios y cómo Harfuch mencionó que el alcalde tenía protección desde 2024.

Lee también

Cobertura de El País sobre el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla
Cobertura de El País sobre el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla

The Wall Streat Journal

En Estados Unidos, el WSJ describió que Carlos Manzo fue asesinado a tiros, siendo quién se enfrentó a los cárteles que extorsionaban a los productores de aguacate, además de pedirla a la presidenta una postura más firme al respecto.

Precisó la cantidad de balazos, su protección desde 2024 y que en varias ocasiones había recurrido a medios nacionales para más ayuda por parte del gobierno, así como las reacciones de políticos y sobre todo sus recorridos patrullando la ciudad con policías, sombrero y chaleco antibalas.

Lee también

El medio norteamericano también mencionó la reacción del subsecretario de Estado estadounidense, y su cooperación en materia de seguridad. Además detallaron su manera de gobernar “por el ejemplo” y sus frases al respecto.

“Podría estar en casa, asustado y escondido debajo de la cama, pero salgo al frente y he participado en tiroteos donde combatimos a los delincuentes”, resaltó.

Cobertura del Wall Streat Journal sobre el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla
Cobertura del Wall Streat Journal sobre el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla

The New York Times

Otro rotativo estadounidense que dio cobertura a los hechos fue el New York Times que subrayó sobre cómo el alcalde de Uruapan se pronunció abiertamente contra los cárteles y les declaró la , además de ser reconocido por su franqueza.

Enfatizó a Manzo como una figura incómoda del gobierno mexicano por críticar la estrategia de Claudia Sheinbaum frente a los y retomó una entrevista donde mencionó que “Necesitamos mayor determinación por parte del presidente de México”.

E incluso una cita donde reveló que no quería ser un número más, “No quiero ser un alcalde más en la lista de quienes han sido ejecutados y a quienes les han arrebatado la vida”, dijo. “Tengo mucho miedo, pero debo afrontarlo con valentía”.

Lee también

Cobertura del New York Times sobre el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla
Cobertura del New York Times sobre el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla

Bloomberg

La agencia abordó el tema desde su asesinato, elde dos involucrados y su reiteración a Sheinbaum para pedir mayor protección para Michoacán y que hiciera más para combatir la delincuencia.

Detalló que el asesinato fue alrededor de las 20 horas enfrente de una iglesia, sin embargo, el alcalde murió momentos después en el hospital por las heridas provocadas por el ataque armado.

Además de realizar un recuento sobre los hechos violentos que había estado enfrentando el estado por la presencia del .

Cobertura de Bloomberg sobre el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla
Cobertura de Bloomberg sobre el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla
¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda