Este fin de semana, el alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos mientras inauguraba el tradicional Festival de las Velas de esa localidad.

En un ataque directo, el funcionario recibió seis impactos de bala por lo que fue llevado directamente al hospital por donde por desgracia, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El asesinato desató protestas e indignación no solo en Uruapan, sino también en otros lados del mundo, no solo captando la atención de país, si no también del mundo entero.

Por ello, EL UNIVERSAL realizó un recuento de la cobertura de medios internacionales sobre el asesintato de Carlos Manzo.

DW

En Alemania, DW (siglas del conocido canal Deutsche Welle) cubrió el asesinato de Carlos Manzo desde las protestas que se realizaron en Michoacán exigiendo justicia. De acuerdo con su nota las protestas iniciaron de manera pacífica, sin embargo, un grupo irrumpió en el Palacio de Gobierno causando destrozos y exigiendo la renuncia del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla.

Además, abordó las amenazas realizadas previamente contra el gobernador y que patrullaba el municipio portando un chaleco antibalas, además de denunciar constantemente la situación del narcotráfico en Michoacán.

De igual forma, el portal de origen alemán enfatizó la declaración del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, donde aseguró que desde 2024 Manzo contaba con protección federal y municipal.

El País

En España, El País destacó que el alcalde fue asesinado durante una celebración del Día de Muertos, además de la detención de dos implicados en su ataque armado, siendo uno de los dirigentes que ha alzado la voz contra el crimen organizado.

Además, realizó un recuento de los alcaldes asesinados en el país, mencionando que tres de ellos fueron en el estado de Michoacán, entre ellos alcaldesa de Tepalcatepec Martha Laura Mendoza y Salvador Bastida, alcalde de Tacámbaro.

El medio español también detalló sobre las denuncias que Manzo había hecho sobre el crimen organizado, cómo fue el ataque armado, las reacciones de funcionarios y cómo Harfuch mencionó que el alcalde tenía protección desde 2024.

The Wall Streat Journal

En Estados Unidos, el WSJ describió que Carlos Manzo fue asesinado a tiros, siendo quién se enfrentó a los cárteles que extorsionaban a los productores de aguacate, además de pedirla a la presidenta Claudia Sheinbaum una postura más firme al respecto.

Precisó la cantidad de balazos, su protección desde 2024 y que en varias ocasiones había recurrido a medios nacionales para más ayuda por parte del gobierno, así como las reacciones de políticos y sobre todo sus recorridos patrullando la ciudad con policías, sombrero y chaleco antibalas.

El medio norteamericano también mencionó la reacción del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau y su cooperación en materia de seguridad. Además detallaron su manera de gobernar “por el ejemplo” y sus frases al respecto.

“Podría estar en casa, asustado y escondido debajo de la cama, pero salgo al frente y he participado en tiroteos donde combatimos a los delincuentes”, resaltó.

The New York Times

Otro rotativo estadounidense que dio cobertura a los hechos fue el New York Times que subrayó sobre cómo el alcalde de Uruapan se pronunció abiertamente contra los cárteles y les declaró la guerra, además de ser reconocido por su franqueza.

Enfatizó a Manzo como una figura incómoda del gobierno mexicano por críticar la estrategia de Claudia Sheinbaum frente a los cárteles y retomó una entrevista donde mencionó que “Necesitamos mayor determinación por parte del presidente de México”.

E incluso una cita donde reveló que no quería ser un número más, “No quiero ser un alcalde más en la lista de quienes han sido ejecutados y a quienes les han arrebatado la vida”, dijo. “Tengo mucho miedo, pero debo afrontarlo con valentía”.

Bloomberg

La agencia abordó el tema desde su asesinato, el arresto de dos involucrados y su reiteración a Sheinbaum para pedir mayor protección para Michoacán y que hiciera más para combatir la delincuencia.

Detalló que el asesinato fue alrededor de las 20 horas enfrente de una iglesia, sin embargo, el alcalde murió momentos después en el hospital por las heridas provocadas por el ataque armado.

Además de realizar un recuento sobre los hechos violentos que había estado enfrentando el estado por la presencia del crimen organizado.

