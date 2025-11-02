La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) expresó su respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y llamó a la unidad nacional tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante una celebración pública del Día de Muertos.

En un pronunciamiento conjunto, las y los gobernadores que integran la Conago manifestaron su “más enérgica condena” por el homicidio del alcalde y expresaron su solidaridad con su familia y con el pueblo de Uruapan, al tiempo que refrendaron su apoyo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en este momento sensible para la entidad.

El pronunciamiento estuvo firmado por todos los gobernadores del país, tanto los de Morena como los de oposición.

“México necesita unidad, fortaleza institucional y trabajo conjunto. Hoy y siempre, cerramos filas por la paz”, señala el comunicado, en el que los mandatarios estatales destacaron la importancia de dejar de lado diferencias políticas e ideológicas para enfrentar con firmeza y eficacia a la delincuencia organizada.

Los integrantes de la Conago recordaron las palabras del propio alcalde Manzo, quien en vida insistía en que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno era clave para combatir la inseguridad.

En ese sentido, los gobernadores exigieron “castigo pleno y expedito” a los responsables del crimen y pidieron a las autoridades realizar las investigaciones con total diligencia para garantizar justicia y protección a la sociedad.

