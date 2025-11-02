Más Información

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

Luisa Alcalde condena “politiquería” tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; pide se haga justicia

Luisa Alcalde condena “politiquería” tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; pide se haga justicia

Ligan arma del asesino de Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la GN: Harfuch

Ligan arma del asesino de Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la GN: Harfuch

México avanza a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17; derrota a Italia en tanda de penales

México avanza a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17; derrota a Italia en tanda de penales

Crímenes de impacto en Michoacán: Los asesinatos que han conmocionado al estado durante el 2025

Crímenes de impacto en Michoacán: Los asesinatos que han conmocionado al estado durante el 2025

El productor televisivo e integrante de la Comisión Evaluadora de Morena, Epigmenio Ibarra, condenó que “farsantes de la derecha” lucren con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, , quien fue atacado por sujetos armados en Michoacán el pasado sábado 1 de noviembre.

En redes sociales, Ibarra se lanzó contra el expresidente Felipe Calderón, a quien acusó de sumergir al país en una guerra “tan sangrienta como inútil” impuesta, siguiendo órdenes del gobierno de Estados Unidos desde Washington.

“Ni el crimen organizado, ni los farsantes de la derecha que medran con la tragedia, lograrán que caigamos de nuevo en esa guerra -tan sangrienta como inútil- impuesta siguiendo órdenes de Washington, a Michoacán y a México, por Felipe Calderón”, escribió.

Lee también

Aseguró que la derecha no logrará que este atentado provoque una intervención del, que “desde hace meses, desean y piden”.

En su mensaje, Epigmenio Ibarra se sumó a la enérgica condena de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró su respaldo a la mandataria federal.

“La paz es fruto de la justicia y a la violencia sólo se pondrá fin actuando de manera integral y defendiendo la independencia y la soberanía nacional”, expresó el productor.

Lee también

Luisa Alcalde condena que se haga “politiquería” con muerte de Carlos Manzo

Sus palabras se suman a las de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien también reprobó “toda forma de violencia” tras el homicidio de , y lamentó que haya quien use este hecho “para hacer politiquería”.

“Poco abonan los que utilizan estos dolorosos hechos para hacer politiquería. Hoy debe unirnos la búsqueda de la verdad y sobre todo de la justicia”, agregó la dirigente guinda.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]