Este domingo, el Jefe de Seguridad, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que fue convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum a una reunión del Gabinete de Seguridad, programada para las 9:00 horas.

En el encuentro participan representantes de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional.

Claudia Sheinbaum convoca a Omar García Harfuch al Gabinete de Seguridad. Foto: Captura de pantalla

