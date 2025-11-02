Más Información
Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG
VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos
Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos
Este domingo, el Jefe de Seguridad, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que fue convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum a una reunión del Gabinete de Seguridad, programada para las 9:00 horas.
En el encuentro participan representantes de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional.
Claudia Sheinbaum convoca a Omar García Harfuch al Gabinete de Seguridad. Foto: Captura de pantalla
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]