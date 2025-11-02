Más Información

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Llegaron puntuales, de la mano de La Catrina, calaveras a raudales

Los adeudos crecen, pero CFE promete pagar

Este domingo, el Jefe de Seguridad, , informó a través de sus redes sociales que fue convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum a una reunión del Gabinete de Seguridad, programada para las 9:00 horas.

En el encuentro participan representantes de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional.

Claudia Sheinbaum convoca a Omar García Harfuch al Gabinete de Seguridad. Foto: Captura de pantalla
