, gobernador de Nayarit y , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se reunieron para hablar sobre de la estrategia de seguridad del estado.

De acuerdo con el gobernador de la entidad, es uno de los estados más estables de México, por lo que buscan seguir obteniendo buenos resultados que impulsen la confinza de la gente en la Adminitración del mandatario y en el trabajo de las Fuerzas Armadas.

Desde la Ciudad de México, Miguel Ángel Quintero reiteró su compromiso por impulsar políticas públicas más efectivas como parte del fortalecimiento a la seguridad y justicia en la entidad.

Miguel Ángel Navarro Quintero y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Foto: Especial
"Con el respaldo del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continuaremos llevando a cabo una estrategia conjunta" señaló el gobernador.

En un segundo encuentro, Navarro Quintero se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y con ministras y ministros del máximo tribunal, entre ellos el nayarita Azael Figueroa.

En esta reunión reiteró que su administración trabaja para consolidar a Nayarit como un estado que impulsa un Poder Judicial transparente, cercano a la ciudadanía y con visión a futuro.

