Una joven murió tras un ataque a tiros en el municipio de Huajicori cuando volvía de un velorio junto con una familia a bordo de una carroza fúnebre; durante el ataque una mujer y un hombre fueron heridos de gravedad.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, cuando las víctimas viajaban por la carretera a la altura de la comunidad de Picachos y fueron interceptados por varios vehículos de los que bajaron personas que dispararon con armas largas; la joven que murió fue identificada como Getsemaní Nohema Hernández.

Tras conocer lo sucedido, la Universidad Autónoma de Nayarit emitió un pronunciamiento en el que señaló que dos de las víctimas eran parte de la comunidad universitaria, por lo que lamentó el ataque y pidió a las autoridades esclarecer el crimen.

Lee también Morelos aprueba sanción por difundir imágenes generadas con IA sin consentimiento; darán hasta 8 años de cárcel

“La UAN, fiel a su compromiso con la cultura de paz, los valores humanistas y la responsabilidad social, exhorta a las autoridades competentes al esclarecimiento pleno de los hechos y justicia para las estudiantes y sus familias, así como las garantías necesarias para que ningún miembro de la comunidad universitaria vuelva a ser víctima”, señala el pronunciamiento.

Por su parte, el fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce, explicó que tras concluir un servicio en la comunidad de Picachos, el encargado de la funeraria La Candelaria regresaba a la cabecera municipal de Huajicori junto con su esposa, su hijo menor de edad y una amiga de la familia, cuando fueron atacados.

Señaló que el encargado de la funeraria y su esposa resultaron heridos, mientras que la joven que los acompañaba fue quien perdió la vida y el menor resultó ileso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov