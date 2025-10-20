Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya aclaró que no existe una investigación en Sinaloa contra las empresas del Grupo Salinas, y menos aún con respecto al estadio de futbol, casa y sede del equipo “Mazatlán F.C”, el cual cuenta con una gran afición y multitud de seguidores que visitan al puerto en cada partido.

A través de un Post en su cuenta de redes sociales, citó que en respuesta al mensaje publicado en las mismas redes sociales por el empresario Ricardo Salinas Pliego, el mandatario estatal, escribió que todos los empresarios de México y de otros países que invierten en Sinaloa, se les brinda todas las garantías y plena certeza jurídica.

Rocha Moya, citó que en el estado, se tiene absolutamente claro que la certidumbre jurídica constituye un elemento central del estado de derecho, y una condición indispensable, especialmente para el desarrollo económico.

Su mensaje, constituyó una respuesta oficial, a la postura de Ricardo Salinas Pliego, quien en redes sociales, informó que hace unos días le filtraron, desde el gobierno de Sinaloa, que había instrucciones dirigidas a todos los gobernadores para investigar sus empresas, y si era necesario, inventar algo en su contra.

En su texto, expresó que en Sinaloa, en particular están buscando la manera de ir en contra de su equipo de futbol y del estadio otorgada por el anterior gobierno de dicha entidad.

¿Se darán un balazo en el pie los sinaloenses intentando sacar a mi equipo de Mazatlán, justo en estos momentos tan complicados para ellos con el tema de la violencia?

“Les recuerdo que mi equipo les aporta publicidad, flujo turístico, económico y proyección positiva para el estado…además, la concesión del estadio y llegada del equipo a Sinaloa fue realizada con apego a la ley”.

