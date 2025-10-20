Más Información

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, aclaró que no existe una investigación en Sinaloa contra las empresas del , y menos aún con respecto al estadio de futbol, casa y sede del equipo “Mazatlán F.C”, el cual cuenta con una gran afición y multitud de seguidores que visitan al puerto en cada partido.

A través de un Post en su cuenta de redes sociales, citó que en respuesta al mensaje publicado en las mismas redes sociales por el empresario , el mandatario estatal, escribió que todos los empresarios de México y de otros países que invierten en Sinaloa, se les brinda todas las garantías y plena certeza jurídica.

Rocha Moya, citó que en el estado, se tiene absolutamente claro que la certidumbre jurídica constituye un elemento central del estado de derecho, y una condición indispensable, especialmente para el desarrollo económico.

Su mensaje, constituyó una respuesta oficial, a la postura de Ricardo Salinas Pliego, quien en redes sociales, informó que hace unos días le filtraron, desde el gobierno de Sinaloa, que había instrucciones dirigidas a todos los gobernadores para investigar sus empresas, y si era necesario, inventar algo en su contra.

En su texto, expresó que en Sinaloa, en particular están buscando la manera de ir en contra de su equipo de futbol y del estadio otorgada por el anterior gobierno de dicha entidad.

¿Se darán un balazo en el pie los sinaloenses intentando sacar a mi equipo de Mazatlán, justo en estos momentos tan complicados para ellos con el tema de la violencia?

“Les recuerdo que mi equipo les aporta publicidad, flujo turístico, económico y proyección positiva para el estado…además, la concesión del estadio y llegada del equipo a Sinaloa fue realizada con apego a la ley”.

