Culiacán.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió comprensión y tolerancia a los retenes que son instalados por las fuerzas federales en forma imprevista en las principales vialidades y puentes que cruzan los ríos, ya que forman parte de los operativos para inhibir posibles actos de violencia.

Consideró que son necesarios estos puntos de revisión que son colocados en forma imprevista en las zonas de mayor afluencia de vehículos, a fin de evitar que se puedan presentan actos de inseguridad o violencia que altere la vida social y económica.

Rocha Moya indicó que los ciudadanos deben comprender que este tipo de acciones que altera su desplazamiento llevan la intención de combatir los delitos, sobre todo los de alto impacto, por lo que la sociedad debe guardar la calma y respetar las reglas de las autoridades que implementan estas acciones.

Señaló que está enterado de parte de las autoridades federales de las acciones que emprenden en varios municipios del estado, entre ellas se encuentra la instalación de retenes, donde se cierra uno de los carriles de las vialidades y se hace una revisión ocular de los vehículos que circulan.

En forma reciente, elementos del ejército y la Policía de Protección Ciudadana, en horas pico de ingreso a clases o al trabajo, colocan puntos de revisión en los puentes que cruzan los ríos Tamazula y Culiacán, uno de ellos conduce a Ciudad Universitaria, por lo que la circulación de vuelve un verdadero caos vial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl