La participación de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026, celebrada en el SoFi Stadium de Los Ángeles, fue un momento especial para la cantante. Además de recibir aplausos y ovaciones tras interpretar "Wonder", la artista compartió en redes sociales algunos recuerdos de la jornada, entre ellos una fotografía junto a su novio, Justin Trudeau.

En las imágenes, Perry presumió el vestido plateado de efecto espejo que utilizó para su presentación. También destacó una instantánea junto al ex primer ministro canadiense, en la que ambos sonríen a la cámara mientras él la abraza y ella coloca una mano sobre el abdomen de Trudeau.

"Traje un poco de 'Wonder' a la FIFA World Cup", escribió la intérprete para acompañar la publicación.

Justin Trudeau y Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 en USA. Foto: Instagram oficial.

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Acaramelados en el partido

Durante el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, ambos también fueron vistos compartiendo gestos de cariño desde las gradas. En diversos videos difundidos en redes sociales se les observó tomados del brazo y de la mano mientras seguían la "batalla" en la cancha.

Esta misma semana, Perry y Trudeau dieron además un paso importante en su relación al hacer su primera aparición conjunta en una alfombra roja, una costumbre frecuente entre las celebridades cuando un romance se encuentra más consolidado.

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La cita fue durante el Festival de Cine de Tribeca, donde asistieron al estreno mundial del documental de la cantante, The Lifetimes Tour: Live From Paris.

La pareja está cerca de cumplir un año desde que comenzaron las especulaciones sobre su romance. En su momento, la relación generó comentarios debido a que surgió pocas semanas después de la ruptura de Perry con Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación de más de ocho años y tuvo una hija, Daisy.

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Por su parte, Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire, madre de sus tres hijos, en 2023.

La confirmación del noviazgo llegó cuando ambos fueron captados a bordo de un yate en Santa Bárbara. Las fotografías dieron la vuelta al mundo y terminaron por despejar las dudas sobre su relación.

Katy Perry y Justin Trudeau en el Festival de Tribeca 2026. Foto: Charles Sykes/Invision/AP)

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