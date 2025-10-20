Culiacán.- La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de Rigoberto “N” por impactos de bala, el cual fue abandonado por desconocidos sin signos vitales a la entrada del área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

En esta misma sindicatura, pero en la colonia Las Cañitas, dos días antes un grupo de personas de diversas edades que convivían fueron atacados por hombres armados con fusiles automáticos. En el ataque, un adolescente de nombre Alexis “N” de 14 años resultó muerto y cuatro hombres más heridos.

Sobre el nuevo hecho, las autoridades judiciales fueron notificadas que personas desconocidas trasladaron en un vehículo a una persona del sexo masculino, el cual vestía pantalón de mezclilla, herido de bala y al llegar a la entrada del área de urgencias del hospital lo abandonaron y se retiraron rápidamente del lugar.

El personal médico y las enfermeras que salieron a brindarle ayuda, determinaron que este no presentaba signos vitales, por lo que se iniciaron las primeras indagaciones para conocer bajo qué circunstancias esta persona perdió la vida.

