Universal Deportes | 13-06-26 | 17:17 | Actualizada | 13-06-26 | 17:17 |

Australia y Turquía arrancan su camino en la 2026 este sábado 13 de junio en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

Ambas naciones pertenecen al Grupo D, el cual comenzó su actividad el día de ayer con el debut de donde los estadounidenses golearon 4-1 a los sudamericanos para firmar una gran presentación en su mundial.

Los australianos arriban al duelo con un panorama incierto, ya que en sus últimos cuatro amistosos previo a este certamen, registraron dos victorias, una derrota y un empate. Aquel descalabro fue ante México 1-0 en mayo.

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Del otro lado, los turcos llegan con una racha de cuatro partidos invictos, dos de esas cuatro victorias son correspondientes a los juegos de los playoffs de la UEFA para llegar a la Copa del Mundo. En ese camino eliminatorio, Turquía venció 1-0 a Rumania y selló el pase con el mismo resultado ante Kosovo.

La selección europea cuenta con grandes figuras, en las que destaca Arda Güler del Real Madrid.

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Australia vs Turquía: canal y horario para ver EN VIVO partido del Mundial 2026

  • Día: sábado 13 de junio
  • Horario: 22:00 horas del centro de México
  • Transmisión: VIX (es necesario contar con el plan del Mundial)

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