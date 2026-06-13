Australia y Turquía arrancan su camino en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este sábado 13 de junio en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

Ambas naciones pertenecen al Grupo D, el cual comenzó su actividad el día de ayer con el debut de Estados Unidos frente a Paraguay, donde los estadounidenses golearon 4-1 a los sudamericanos para firmar una gran presentación en su mundial.

Los australianos arriban al duelo con un panorama incierto, ya que en sus últimos cuatro amistosos previo a este certamen, registraron dos victorias, una derrota y un empate. Aquel descalabro fue ante México 1-0 en mayo.

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🇦🇺 v 🇹🇷 - 13.6.26 - 9:00pm local

🇦🇺 v 🇹🇷 - 14.6.26 - 2:00pm AEST



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Del otro lado, los turcos llegan con una racha de cuatro partidos invictos, dos de esas cuatro victorias son correspondientes a los juegos de los playoffs de la UEFA para llegar a la Copa del Mundo. En ese camino eliminatorio, Turquía venció 1-0 a Rumania y selló el pase con el mismo resultado ante Kosovo.

La selección europea cuenta con grandes figuras, en las que destaca Arda Güler del Real Madrid.

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Australia vs Turquía: canal y horario para ver EN VIVO partido del Mundial 2026