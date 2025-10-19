Más Información

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

Veracruz, la tragedia que se pudo evitar; fallan 2 de 4 fases de alerta

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

"Trump es grosero e ignorante... Está engañado por sus logias": Petro responde a acusación de que es narco

Roban joyas de Napoleón en el Louvre; ministro francés afirma que su valor es incalculable

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

Pudimos ser Dubái, lamentan tabasqueños

Entre lodo y escombro, Comisión de Búsqueda rastrea a desaparecidos por lluvias; 39 siguen sin ser localizados

Detienen a 6 por ataque a elementos de la SSPC en Acapulco; agentes están fuera de peligro

Mastectomía, la dignidad del cuerpo: Sobrevivientes de cáncer de mama enfrentan violencia estética

"Aborrezco a Trump y a su séquito de racistas malignos": entrevista con Jon Lee Anderson

“Hipermoralización de la cultura favorece a políticos”: entrevista a Carlos Granés

llevó a cabo otro ataque contra una embarcación presuntamente cargada de drogas en aguas internacionales, en el que murieron tres "narcoterroristas", anunció el domingo el secretario de Guerra estadounidense, .

El ataque, perpetrado el viernes, tuvo como objetivo una embarcación afiliada a la que "navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de ", dijo Hegseth en X.

No especificó dónde se produjo el ataque, pero indicó que la embarcación operaba en una zona supervisada por el Comando Sur, que opera las estadounidenses en Latinoamérica.

"Estos cárteles son la del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al-Qaeda". Señaló que ningún estadounidense salió herido en el operativo.

Hegseth acompañó el post con un video del ataque.

Este es el último ataque estadounidense conocido desde que en agosto Washington desplegara buques de guerra en del Caribe con el argumento de frenar el hacia Estados Unidos.

aptura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de Truth Social (@realDonaldTrump) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra un ataque del Ejército estadounidense a una lancha en el Caribe. Foto: EFE
aptura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de Truth Social (@realDonaldTrump) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra un ataque del Ejército estadounidense a una lancha en el Caribe. Foto: EFE

Con el anuncio de este domingo incluido, se ha informado de siete ataques que han dejado al menos 30 muertos.

Apenas el jueves se realizó otro ataque, esta vez contra un submarino que según el gobierno de Estados Unidos transportaba drogas. Dos sobrevivientes, incluyendo un colombiano, fueron repatriados a sus países de origen.

