Estados Unidos llevó a cabo otro ataque contra una embarcación presuntamente cargada de drogas en aguas internacionales, en el que murieron tres "narcoterroristas", anunció el domingo el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

El ataque, perpetrado el viernes, tuvo como objetivo una embarcación afiliada a la guerrilla colombiana ELN que "navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos", dijo Hegseth en X.

No especificó dónde se produjo el ataque, pero indicó que la embarcación operaba en una zona supervisada por el Comando Sur, que opera las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica.

Lee también Petro urge a la Fiscalía a actuar ante ataque de EU contra presunta narcolancha colombiana; acusa asesinato

On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility.



The… pic.twitter.com/1v7oR879LC — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025

"Estos cárteles son la Al-Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al-Qaeda". Señaló que ningún estadounidense salió herido en el operativo.

Hegseth acompañó el post con un video del ataque.

Este es el último ataque estadounidense conocido desde que en agosto Washington desplegara buques de guerra en aguas internacionales del Caribe con el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Lee también Trump llama a Petro “traficante de drogas”; anuncia fin de ayuda a Colombia

aptura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de Truth Social (@realDonaldTrump) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra un ataque del Ejército estadounidense a una lancha en el Caribe. Foto: EFE

Con el anuncio de este domingo incluido, se ha informado de siete ataques que han dejado al menos 30 muertos.

Apenas el jueves se realizó otro ataque, esta vez contra un submarino que según el gobierno de Estados Unidos transportaba drogas. Dos sobrevivientes, incluyendo un colombiano, fueron repatriados a sus países de origen.