Un avión que transportaba al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó un aterrizaje no planeado en el Reino Unido después de que se encontró una grieta en el parabrisas del avión.
Sean Parnell, portavoz del Pentágono, informó en X que el incidente fue luego del "regreso a Estados Unidos tras la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN".
"El avión aterrizó según los procedimientos habituales y todos a bordo, incluido el Secretario Hegseth, se encuentran a salvo", reportó Parnell.
A su vez, el secretario de Guerra estadounidense indicó en X sobre el incidente: "Todo bien, gracias a Dios. La misión continúa".
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Foto: X @PeteHegseth
mcc