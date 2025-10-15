Un avión que transportaba al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó un aterrizaje no planeado en el Reino Unido después de que se encontró una grieta en el parabrisas del avión.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, informó en X que el incidente fue luego del "regreso a Estados Unidos tras la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN".

"El avión aterrizó según los procedimientos habituales y todos a bordo, incluido el Secretario Hegseth, se encuentran a salvo", reportó Parnell.

A su vez, el secretario de Guerra estadounidense indicó en X sobre el incidente: "Todo bien, gracias a Dios. La misión continúa".

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Foto: X @PeteHegseth

Lee también Guerra en Ucrania terminará "bajo la responsabilidad" de Trump, asegura secretario de Guerra de EU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc