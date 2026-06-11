Para Israel Reyes estar en una Copa del Mundo podría significar “la cereza en el pastel”, pero también “el paso para algo más grande”.

El lateral de la Selección Mexicana, luego de un gran trabajo realizado en los últimos años con el América, considera que lo realizado durante este Mundial podría catapultarlo al sueño europeo o una consolidación más sólida de su carrera en México.

“Este es el momento que más me representaría en mi carrera, el que más espero y por el que más trabajé. No siempre se vive un Mundial, quiero vivirlo al 200 por ciento, quiero desarrollarme de la mejor manera y quiero dejar huella con mi Selección”, lanzó el jugador titular del América.

En los últimos meses ha sonado la posibilidad de que Reyes deje a las Águilas para fichar con algún equipo europeo, incluso se habló de un histórico de la Serie A. Sin embargo, el zaguero toma la situación con calma y centra su mente en la justa que arranca esta tarde en el Estadio Ciudad de México.

“Vamos a ver qué pasa. Siento que tiene mucho que ver lo que haga ahora. Uno siempre busca crecer, busca siempre dar lo mejor, pero lo que haga ahora es lo que me va a poner en lugares o no”, aseveró uno de los pilares azulcrema.

La humildad de Israel es una de sus armas. Aunque acepta que le resulta incómodo hablar de él, considera que su trabajo en el América ha sido determinante para ponerlo en el radar de otros clubes o, por lo menos, en la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

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“He hecho cosas bastante buenas. No me gusta hablar de mí, me gusta que se hable de lo que haga dentro de la cancha y creo que siempre ha sido algo positivo, me tiene tranquilo. En mi club he hecho cosas irrepetibles. Un Mundial es una cereza a la vez, pero también es la puerta más importante”, concluyó, de cara al debut nacional.

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