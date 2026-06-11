A petición de Javier Aguirre, la concentración de la Selección Mexicana comenzó el 6 de mayo. Esta situación fue condenada por aficionados y algunos técnicos de la Liga MX, que acusaban un prematuro inicio de trabajo, pero algunos otros han defendido este plan de Javier Aguirre.

Israel Reyes es uno de ellos. El lateral valora el tiempo junto a sus compañeros y destaca la familia que han formado rumbo al debut en la Copa del Mundo 2026.

“Es algo que nos ha hecho entender que estarás en la cancha peleando por un hermano, por un compañero. Nos dará una fuerza extra”, declaró el futbolista de las Águilas del América.

Ya son más de 30 días de trabajo, mismos que han servido para conocerse más desde el lado humano. La familia tricolor es real para Reyes y todo se lo deben al Vasco Aguirre, quien desde el día uno ha priorizado la unión de grupo.

“Nos hemos entendido bastante. De repente estamos dos días o tres en todo el año y resulta que no conoces nada de su vida; nos ha unido mucho más, igual la parte de Javier [Aguirre] que le gusta hacer grupo, estar en esa conexión entre todos”, concluyó Israel.

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