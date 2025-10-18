Más Información
Washington.- Los dos sobrevivientes de un ataque militar estadounidense a una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe serán enviados a Ecuador y Colombia, sus países de origen, confirmó el sábado presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El ejército rescató a las dos personas después de atacar una embarcación sumergible el jueves, en lo que fue al menos el sexto ataque de este tipo desde principios de septiembre.
“Fue un gran honor destruir un enorme SUBMARINO QUE TRANSPORTABA DROGAS que navegaba hacia Estados Unidos en una ruta de tránsito de narcotráfico bien conocida”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.
“La inteligencia estadounidense confirmó que esta embarcación estaba cargada principalmente con fentanilo y otras drogas ilegales”, agregó el mandatario estadounidense.
El presidente republicano dijo que dos personas a bordo murieron y las dos que sobrevivieron están siendo repatriadas a sus países de origen “para detención y enjuiciamiento”.
La repatriación evita preguntas para el gobierno de Trump sobre cuál habría sido el estatus legal de los dos en el sistema de justicia de Estados Unidos.
