Dan de alta a 78 policías heridos en marcha del 2 de octubre; tres siguen delicados

Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Por ahora, no hay planes de redadas en el Super Bowl, dice la Casa Blanca

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Trasladarán a César Duarte a Ciudad de México para comparecer ante la FGR

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Buque Escuela Cuauhtémoc regresará a México este sábado; está listo para zarpar: Semar

Alistan gran final de México Canta con Grupo Intocable y Majo Aguilar; competirá con La Casa de los Famosos

Madres buscadoras viven entre amenazas

Atacan con explosivos desde un dron instalaciones de la Policía Municipal de Escuinapa, Sinaloa

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

La afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dirigido acciones contra narcolanchas venezolanas "de acuerdo con su autoridad constitucional".

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró que "en cada uno de estos casos, el Comité de Inteligencia de Estados Unidos ha evaluado que estas narcolanchas están afiliados a organizaciones terroristas designadas que trafican drogas ilícitas a nuestro país".

Al preguntarle si el presidente "¿ha declarado la guerra a los cárteles internacionales de la droga y, si es así, o si lo hará, considera que necesita la aprobación del Congreso?", Leavitt respondió que "como dijo la Casa Blanca muchas veces, el presidente ha dirigido estas acciones contra los cárteles de la droga venezolanos y estos barcos en consonancia con su responsabilidad de proteger los intereses de Estados Unidos en el exterior y en apoyo de los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos".

Leavitt agregó que "el presidente ha sido muy claro, desde la campaña electoral, en que siempre hará lo que sea mejor para el bienestar de la patria estadounidense, y también prometió al pueblo estadounidense que iba a acabar con la epidemia de drogas que ha cobrado demasiadas vidas estadounidenses, y estas acciones se están desarrollando casi a diario aquí".

EU ataca otra narcolancha en el Caribe; hay 4 muertos

Este viernes, Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, anunció cuatro muertos tras un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe.

Trump, declaró formalmente que su país está involucrado en un "conflicto armado no internacional" contra los cárteles del narcotráfico, una medida que le permite justificar los ataques militares contra embarcaciones provenientes de Venezuela, reportaron el jueves medios como The New York Times, Fox News y la agencia The Associated Press.

Un memorándum al Congreso justificó el más reciente ataque dirigido a una lancha en el Caribe cerca de las costas venezolanas, en septiembre pasado.

“La comunidad de inteligencia estadounidense evaluó que el buque estaba afiliado a una organización terrorista designada y, en ese momento, se dedicaba al tráfico de drogas ilícitas, que podrían utilizarse para asesinar a estadounidenses”, indicó el aviso.

“Este ataque resultó en la destrucción del buque, los narcóticos ilícitos y la muerte de aproximadamente tres combatientes ilegales”, se indicó en el memorándum.

