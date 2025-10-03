Jefe del Pentágono anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

Más Información
Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala
Alistan gran final de México Canta con Grupo Intocable y Majo Aguilar; competirá con La Casa de los Famosos
Marcha del 2 de octubre: Comerciantes del Centro Histórico condenan actos vandálicos del "bloque negro"
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, anunció cuatro muertos tras un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe.
Hegseth posteó en X que "esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de l Estados Unidos (USSOUTHCOM). Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido".
El secretario de Guerra añadió que "el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo".
Lee también Trump puede extender a México guerra contra cárteles
"Ataques continuarán", afirma Pete Hegseth
En X remarcó que "nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!".
Israel inicia deportaciones tras interceptar el último barco de la flotilla Global Sumud que iba a Gaza
sg/mcc