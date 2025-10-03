Jefe del Pentágono anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, anunció cuatro muertos tras un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe.

Hegseth posteó en X que "esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de l Estados Unidos (USSOUTHCOM). Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido".

El secretario de Guerra añadió que "el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo".

Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra una embarcación en llamas luego de ser atacada en el mar Caribe. FOTO: EFE

"Ataques continuarán", afirma Pete Hegseth

En X remarcó que "nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!".

