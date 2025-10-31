Durante una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó la reducción de la violencia en esa localidad del estado de Durango.

El funcionario reconoció que existe un "avance en seguridad", al término de la reunión del gabinete de seguridad, realizada en Palacio Nacional, y que estuvo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, quien fue invitada para recibir la notificación sobre los logros en materia de combate a la inseguridad.

Penal de Gómez Palacios en Durango. Foto: Archivo

De acuerdo con el Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), Durango es el tercer estado más pacífico del país, por debajo de Yucatán y Tlaxcala.

"Gracias a la presidenta @Claudiashein por la invitación a la reunión del Gabinete de #Seguridad, junto a @rosaicela_ y @OHarfuch. #GómezPalacio se suma a la Estrategia Nacional de Seguridad con todo su respaldo para fortalecer la paz y el bienestar", destacó la presidenta municipal en su cuenta de X.

La semana pasada, García Harfuch acudió personalmente a Gómez Palacio para supervisar los operativos conjuntos que se desarrollan en esa localidad. Una semana después, Martínez Arango fue invitada para ser notificada sobre la reducción de cifras en materia de robo, así como estadística de aseguramientos y detenciones desde la llegada del gobierno federal al municipio.

La alcaldesa detalló que los resultados se darán a conocer en breve por parte de la Presidencia, y celebró el reconocimiento de Gómez Palacio como municipio prioritario, lo que sostuvo, permitirá canalizar esfuerzos y recursos adicionales para atender con eficacia los retos en materia de seguridad pública.

"Este reconocimiento nos obliga a redoblar esfuerzos. Con el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno de Durango, trabajamos con firmeza y convicción para garantizar la tranquilidad y el bienestar de nuestras familias”, indicó.

