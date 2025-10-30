Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística, quien de acuerdo con la Interpol está detenido en Lisboa, Portugal, mostró su pasaporte y afirmó que si hubiera medidas cautelares en su contra no tendría el documento en sus manos.

"Yo no sé, la verdad que locuras están sucediendo en México, yo soy un individuo, un ciudadano, ya soy tema del Gabinete de Seguridad Nacional", mencionó en entrevista vía remota con Azucena Uresti para Grupo Fórmula y aseguró que se encuentra en Washington, por lo que no está detenido.

Lee también Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

Aseguró que quienes dicen que está detenido están mintiendo persistentemente y señaló que ayer subieron un documento de la Interpol completamente falso, donde lo asisten en un tribunal el 29 de octubre del 2024.

"Es una locura ese tipo de cosas, yo no tengo por qué estarle dando explicaciones a nadie. A mí nadie me paga del gobierno, no soy funcionario público, no soy servidor público. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie", aseveró.

Detalló que sí existen dos procesos que está enfrentando "que son completamente ilegales". Mencionó que uno ya lo está ganado y lo volvieron a abrir, el otro tiene que ver con un "video falso" porque ya manifestó el Departamento de Estado que está completamente editado.

Reiteró que es falso que estuvo detenido en Portugal e insistió que él vive en Washington y que estuvo en San Diego hace dos días.

Lee también Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

"Vuelvo a insistir, suponiendo que fuera cierto todo lo que dice la Fiscalía de la Ciudad de México, yo estuviera retenido con medidas cautelares, tú no estarías viendo este fondo atrás porque yo estaría metido en un cuarto y no tendría yo mi pasaporte, que es lo más importante", remarcó el exsubsecretario de Planeación Turística.

Contó que pasado mañana tomará un avión y estará en otro país y recalcó que de existir medidas cautelares en su contra no podría tener su pasaporte y mucho menos tomar un avión.

Un piano rojo, el delator de Simón Levy

En la entrevista, Simón Levy indicó que en ese momento se encontraba en un restaurante en Estados Unidos; a partir de ese dato y del fondo que se pudo observar donde estaba sentado Levy Dabbah, la periodista Azucena Uresti comentó que su equipo investigó el restaurante donde el exfuncionario dijo que se encontraba.

Este lugar, sería el Hotel Myriad de Lisboa, Portugal.

Durante la entrevista, Simón Levy se encuentra sentado y de fondo se puede ver que el restaurante tiene detalles como ondas y luces rojas en el techo, una mesa y un bar donde meseros vienen y van.

Del lado izquierdo de la pantalla se observa un piano color rojo, mismo que el equipo de Grupo Fórmula mostró, para indicar que se trata del restaurante ubicado en el hotel Myriad, lo que contraría lo dicho por Simón Levy sobre su estancia en Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr