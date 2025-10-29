Interpol reporta detención provisional de Simón Levy en Lisboa; en video, exfuncionario asegura que está libre

Más Información

Este miércoles se dio a conocer la detención en Lisboa, Portugal, de , ex subsecretario de Planeación Turística de México.

Ante la difusión del hecho, la se pronunció para informar que Levy Dabbah fue detenido provisionalmente en Portugal el 28 de octubre de 2025.

Por lo anterior, señaló que comparecerá ante el Tribunal de Apelación de Lisboa este 29 de octubre, para decidir si se mantiene o no la detención a efectos de ; sin embargo, aún no se tiene ninguna información del Tribunal.

"No es el metaverso, soy Simón Levy y aquí estoy"

Tras la difusión de su detención, el exfuncionario publicó un asegurando que está bien y libre.

"Mexicanos, muy bien día, les saluda Simón Levy, agradeciéndoles a todas y todos sus palabras de aliento [...] quiero decirles primero que estoy bien, no es el metaverso, soy Simón Levy y aquí estoy", menciona en el video.

Indicó que, horas antes, tuvo "un percance delicado", pero salió ileso y está bien de salud, indicando que hizo una transmisión en vivo por Instagram, para que se corroborara que está bien y que no había sido detenido.

"Creo que le dijeron a la que estaba secuestrado, arrestado, no sé qué cosa; aquí estoy Presidenta, saludándola con mucho cariño, con mucho afecto y diciéndole que cualquier cosa que necesite, aquí está un mexicano para seguir levantando la voz y seguir explicándole a todas las mexicanas y mexicanos lo que está pasando en México, aunque seguro a muchos de ustedes y a muchas personas no les va a gustar lo que estoy diciendo o no les gustan las cosas que yo digo", comentó.

Agradeció a las personas por sus mensajes y llamadas y pidió "no caer" y no dejarse vencer.

"Aquí estoy, yo no tengo nada que ocultar aquí me pueden ver y vamos a salir adelante", dijo.

También tocó su rostro para mostrar que estaba en el video "de viva y voz" y que no era el "metaverso".

