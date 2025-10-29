La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles que el empresario y exfuncionario mexicano Simón Levy fue detenido por elementos de Interpol en Lisboa, Portugal.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que esta detención fue hecha tras denuncia que fue interpuesta por un particular en la Ciudad de México.

"Presidenta, sobre Simón Levy, ¿tiene información respecto si se confirma que fue detenido?", se le preguntó.

"Parece que sí, en Portugal creo, y es de un ficha de una denuncia puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México", respondió en Palacio Nacional.

El pasado 22 de agosto, una jueza federal dio un plazo de 48 horas a un juez de control de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 8 del Tribunal Superior de Justicia, para que informara si libró orden de aprehensión contra el exsubsecretario de Turismo, Simón Levy Dabbah, el pasado 8 de agosto, dentro de la carpeta judicial 008/734/2022.

Ruby Celia Castellanos Barradas, titular del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió al exfuncionario la suspensión provisional para efecto de que no sea detenido si la orden de captura que reclama en el juicio de amparo que tramitó, se relaciona con un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.

Simón Levy Dabbah recurrió a la protección de la justicia al presumir que el juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 8, giró orden de captura en su contra el pasado 8 de agosto, debido a sus señalamientos de presunta corrupción en la llamada Cuarta Transformación.

Simón Levy ha asegurado que hay una persecución política en su contra, derivado de los señalamientos de corrupción que a través de sus redes sociales ha hecho contra Morena.

“Se vino una escalada malintencionada en mi contra, lo que he hecho del conocimiento a las autoridades estadounidenses, como el Departamento de Justicia, así como múltiples instancias internacionales por lo que estimo es ahora una persecución institucional en mi contra”.

