¿Qué se conmemora este 29 de octubre?

La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!"

Funcionaria de Puerto Vallarta ofrece disculpas tras contestación en show de Franco Escamilla; revela en qué consiste su trabajo

Martimiércles de Chedraui: estos son las mejores ofertas de hoy, 29 de octubre

El Mundial representa una oportunidad histórica para los Anfitriones mexicanos y para el turismo local

La mañana de este 29 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la Interpol detuvo en Portugal al exfuncionario capitalino , quien enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes en el país.

Las órdenes de aprehensión derivan de distintos procesos penales y fueron emitidas tras su ausencia en siete audiencias judiciales entre 2021, 2022 y 2025.

La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco

En noviembre de 2021, se difundió un video en el que se observa a Simón Levy golpeando la puerta de su vecina, una señora de la tercera edad, en un edificio de Polanco mientras él la amenaza: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!".

Más tarde, la mujer de la tercera edad, identificada como Emma Yolanda Santos, afirmó: “Vivo aterrada y amenazada por el señor Simón Levy […] Le pido a las autoridades, de mujer a mujer, que me apoyen”.

Posteriormente, el exfuncionario ofreció una disculpa a su vecina.

“En lo que respecta a lo sucedido con la Señora Emma Yolanda Santos, a quien conozco hace muchos años y ha habido un afecto de tiempo, le ofrezco una disculpa por cualquier situación sucedida. Nada es más importante que la reconciliación y derrotar el ego individual”, se lee en la publicación; no obstante, horas después fue eliminada.

