La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!"

La mañana de este 29 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la Interpol detuvo en Portugal al exfuncionario capitalino Simón Levy, quien enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes en el país.

Las órdenes de aprehensión derivan de distintos procesos penales y fueron emitidas tras su ausencia en siete audiencias judiciales entre 2021, 2022 y 2025.

La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco

En noviembre de 2021, se difundió un video en el que se observa a Simón Levy golpeando la puerta de su vecina, una señora de la tercera edad, en un edificio de Polanco mientras él la amenaza: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!".

Lee también Interpol detiene a exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Más tarde, la mujer de la tercera edad, identificada como Emma Yolanda Santos, afirmó: “Vivo aterrada y amenazada por el señor Simón Levy […] Le pido a las autoridades, de mujer a mujer, que me apoyen”.

Posteriormente, el exfuncionario ofreció una disculpa a su vecina.

“En lo que respecta a lo sucedido con la Señora Emma Yolanda Santos, a quien conozco hace muchos años y ha habido un afecto de tiempo, le ofrezco una disculpa por cualquier situación sucedida. Nada es más importante que la reconciliación y derrotar el ego individual”, se lee en la publicación; no obstante, horas después fue eliminada.

“Vivo aterrada por @SimonLevyMx, es una persona muy agresiva. Siempre está amenazándome” vecina denuncia al empresario y ex subsecretario de turismo, tras la difusión de un video donde se le ve pateando la puerta de un departamento. pic.twitter.com/J5rqBzOJJQ — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 23, 2021

También te interesará:

¿Cómo hacer un repelente natural para mosquitos? Conoce la receta

Open House en Sam's Club: ¿cuándo es y cómo aplica?

Cometa 3I/ATLAS: sigue EN VIVO la trayectoria del objeto interestelar que tiene en alerta a la Tierra

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr