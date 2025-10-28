Cometa 3I/ATLAS: sigue EN VIVO la trayectoria del objeto interestelar que tiene en alerta a la Tierra

La comunidad astronómica fue sorprendida este 2025 por el Cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar estudiado por expertos debido a la gran controversia que hay a su alrededor.

Desde su descubrimiento el pasado 1 de julio de 2025, a través del telescopio de sondeo ATLAS (Sistema de última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides), financiado por la NASA en Río Hurtado, Chile; este objeto encendió las alertas entre decenas de científicos.

Una de las peculiaridades que ha destacado a este cometa es su comportamiento inusual, ya que durante julio y agosto, 3I/ATLAS mostraba una curiosa 'anticola´ (una estela orientada hacia el Sol), un fenómeno poco común entre los objetos celestes. Sin embargo, en septiembre, las imágenes del Observatorio del Teide en España reveló un cambio drástico: la 'anticola' desapareció y dio paso a una cola tradicional, dirigida en sentido contrario al astro rey.

Leer también: Mr Doctor revive controversia al presumir disfraz de Electrolit para Halloween 2025

3I/ ATLAS se ha convertido en un cometa lleno de misterio. Foto: Star Walk.

Sigue EN VIVO la trayectoria del Cometa 3I/ATLAS

La observación de este cuerpo espacial, se puede seguir en vivo a través de la página de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), ahí se puede ver en tiempo real la trayectoria del Cometa 3I/ATLAS

Al ingresar al sitio web se pueden encontrar diferentes apartados con información del cometa, selecciona “Follow Comet 3I/ATLAS's Journey” para que aparezcan detalles como su tamaño y a qué distancia se encuentra y ver la trayectoria esperada en los siguientes 3 años.

Sigue EN VIVO Aquí la trayectoria del Cometa 3I/ ATLAS

Cometa 3I/ATLAS: sigue aquí la trayectoria del objeto interestelar





Fechas clave para observarlo:

Pico de visibilidad : entre el 20 y 30 de octubre

: entre el 20 y 30 de octubre Mejor hora : justo después del anochecer

: justo después del anochecer Ubicación en el cielo: entre las constelaciones de Hércules y Lyra

También te interesará:

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs