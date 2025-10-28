Más Información

Cometa 3I/ATLAS: sigue EN VIVO la trayectoria del objeto interestelar que tiene en alerta a la Tierra

La comunidad astronómica fue sorprendida este 2025 por el , un objeto interestelar estudiado por expertos debido a la gran controversia que hay a su alrededor.

Desde su descubrimiento el pasado 1 de julio de 2025, a través del telescopio de sondeo ATLAS (Sistema de última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides), financiado por la NASA en Río Hurtado, Chile; este objeto encendió las alertas entre decenas de científicos.

Una de las peculiaridades que ha destacado a este cometa es su comportamiento inusual, ya que durante julio y agosto, 3I/ATLAS mostraba una curiosa 'anticola´ (una estela orientada hacia el Sol), un fenómeno poco común entre los objetos celestes. Sin embargo, en septiembre, las imágenes del Observatorio del Teide en España reveló un cambio drástico: la 'anticola' desapareció y dio paso a una cola tradicional, dirigida en sentido contrario al astro rey.

3I/ ATLAS se ha convertido en un cometa lleno de misterio. Foto: Star Walk.
Sigue EN VIVO la trayectoria del Cometa 3I/ATLAS

La observación de este cuerpo espacial, se puede seguir en vivo a través de la página de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), ahí se puede ver en tiempo real la trayectoria del Cometa 3I/ATLAS

Al ingresar al sitio web se pueden encontrar diferentes apartados con información del cometa, selecciona “Follow Comet 3I/ATLAS's Journey” para que aparezcan detalles como su tamaño y a qué distancia se encuentra y ver la trayectoria esperada en los siguientes 3 años.

Cometa 3I/ATLAS: sigue aquí la trayectoria del objeto interestelar
Fechas clave para observarlo:

  • Pico de visibilidad: entre el 20 y 30 de octubre
  • Mejor hora: justo después del anochecer
  • Ubicación en el cielo: entre las constelaciones de Hércules y Lyra

