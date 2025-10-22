Más Información

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), supervisó el martes las labores de en Gómez Palacio, , considerado uno de los municipios prioritarios.

En este marco, el mando de la SSPC sostuvo una reunión con la presidenta municipal de , Betzabé Martínez Arango, en el que se ratificó el compromiso institucional para diseñar y aplicar estrategias integrales que refuercen la prevención, la vigilancia y la atención a las necesidades de la comunidad.

Asimismo, se informó en un comunicado, se destacó el reconocimiento de Gómez Palacio como municipio prioritario, lo que permitirá canalizar esfuerzos y recursos adicionales para atender con eficacia los retos en materia de seguridad pública.

“Este reconocimiento nos obliga a redoblar esfuerzos. Con el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno de Durango, trabajamos con firmeza y convicción para garantizar la tranquilidad y el bienestar de nuestras familias”, afirmó la alcaldesa Betzabé Martínez Arango.

La administración municipal reiteró su disposición a mantener canales permanentes de comunicación y colaboración con las instancias federales y estatales, a fin de traducir las acciones coordinadas en resultados concretos para la ciudadanía.

Lo anterior, para seguir con la coordinación y el trabajo conjunto entre la federación, el estado y el municipio en materia de seguridad, en el marco de las acciones que se realizan de manera coordinada con el gobernador de Durango, Esteban Villegas.

