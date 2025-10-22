Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), supervisó el martes las labores de seguridad en Gómez Palacio, Durango, considerado uno de los municipios prioritarios.

En este marco, el mando de la SSPC sostuvo una reunión con la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, en el que se ratificó el compromiso institucional para diseñar y aplicar estrategias integrales que refuercen la prevención, la vigilancia y la atención a las necesidades de la comunidad.

Asimismo, se informó en un comunicado, se destacó el reconocimiento de Gómez Palacio como municipio prioritario, lo que permitirá canalizar esfuerzos y recursos adicionales para atender con eficacia los retos en materia de seguridad pública.

“Este reconocimiento nos obliga a redoblar esfuerzos. Con el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno de Durango, trabajamos con firmeza y convicción para garantizar la tranquilidad y el bienestar de nuestras familias”, afirmó la alcaldesa Betzabé Martínez Arango.

La administración municipal reiteró su disposición a mantener canales permanentes de comunicación y colaboración con las instancias federales y estatales, a fin de traducir las acciones coordinadas en resultados concretos para la ciudadanía.

Lo anterior, para seguir con la coordinación y el trabajo conjunto entre la federación, el estado y el municipio en materia de seguridad, en el marco de las acciones que se realizan de manera coordinada con el gobernador de Durango, Esteban Villegas.

