El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, seis integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas.

Por medio de redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana detalló que entre los detenidos se encuentran José Manuel “N”, conocido como el “Mono Canelo”, así como Juan Carlos “N”, alias el “Chango”, ambos generadores de violencia, detenidos en diciembre y liberados por un juez.

Agregó que el líder de la célula, identificado como Luis Ezequiel N, alias "El Morral", perdió la vida al atacar a la autoridad durante las acciones.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, así como personal de la Defensa. García Harfuch informó que a los detenidos también se les aseguraron ocho armas de fuego.

