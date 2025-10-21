Más Información

Culiacán, Sin.- En sectores opuestos de la capital del estado, se reportaron de la delincuencia organizada, en cuyos hechos, se conoce que hay tres personas del sexo masculino muertos, dos de ellos, dentro de una camioneta de modelo reciente, la cual quedó en el boulevard Jesús Kumate.

Derivado de los nuevos hechos de violencia, el Ejército volvió a colocar retenes sobre los puentes que cruzan los ríos Tamazula y Culiacán, lo que provoco un caos vial, ya que el tránsito se volvió sumamente lento.

En un primer hecho que tuvo lugar frente a un centro comercial, en la parte sur de la capital del estado, atacaron a los ocupantes de una Ford Ranger, de color oscuro, se presume que derivado del atentado, esta unidad impactó al conductor de otra unidad, cuyo estado de salud se desconoce.

Los elementos de la policía estatal preventiva y del Ejército que llegaron al sitio, desplegaron un fuerte operativo en busca de los presuntos agresores, los cuales se presume pudieron huir a pie, por las calles aledañas, sin que se tenga conocimiento de personas detenidas en este operativo.

Pocos minutos después, se notificó de una nueva balacera, en la parte sur de la capital del estado, cerca del fraccionamiento Espacios Barcelona, en la confrontación entre grupos antagónicos, una persona resultó muerta a bordo de un vehículo.

