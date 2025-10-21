Aguascalientes.— Desde hace un mes, familiares buscan a Judith Alexandra Olayo Arredondo, de 20 años, quien desapareció el 15 de septiembre en el municipio de Calvillo, a donde viajó con su novio, quien dos días después regresó a la casa de sus suegros, en esta ciudad, y les dijo que la joven “se perdió”.

Desde ese día, sus padres, Natalia y Roberto, familiares, vecinos y colectivos realizan recorridos de búsqueda en la zona urbana y por las rancherías de Calvillo, con la esperanza de encontrar viva a Alexandra, quien tiene cinco meses de embarazo.

La joven desapareció el 15 de septiembre entre las comunidades Calvillito y Las Jaboneras, en los límites de Aguascalientes y Jalisco, pero su familia se enteró hasta el 16, de voz de su novio Diego Zain, quien sólo dijo: “se me perdió”, se puso nervioso y entró en contradicciones.

Natalia Arredondo, mamá de Alexandra, y su esposo se acercaron al Observatorio de Violencia Social y de Género en busca de acompañamiento para ser escuchados por la fiscalía y la gobernadora Teresa Jiménez, pues consideraron que la autoridad investigadora ha sido omisa en las acciones de búsqueda.

“Mi hija salió de nuestro domicilio el 14 de septiembre con Diego, rumbo a Las Jaboneras [comunidad], mi esposo tuvo comunicación con ella en la tarde y después su celular mandaba a buzón, lo mismo ocurrió al día siguiente y hasta el martes (16) a las 7:00 de la mañana Diego Zain contestó el celular de mi hija diciendo que estaban bien y que ya iban para Aguascalientes”, explicó Natalia.

Señaló que fue mentira, pues él llegó solo, argumentando que desde el lunes se había perdido su hija. Indicó que el muchacho los estuvo desviando, llevándolos a otros ranchitos, y a una casa de Bajío Los Vázquez, Las Jaboneras, en donde encontraron tirada la ropa de su hija.

Explicó que la última vez que personas de la zona vieron a su hija, fue el lunes 15 de septiembre, cuando “llegó desnuda a un domicilio diciendo que él la estaba vendiendo y habían abusado de ella”.

Enfatizó que en ese lugar se pidió ayuda a la comisaría de Las Jaboneras y de ahí hablaron a la comisaría de Calvillito, por lo que la patrulla llegó tres horas después y su hija ya no estaba, “había corrido”.

La madre pidió que si alguien tiene información que la proporcione: “No vamos a dejar de buscarla”.

Comentó que Alexandra era violentada por su novio. “Fueron muchas cosas de violencia que vivió con él y ahora estamos en espera de que las autoridades hagan su trabajo, nos ayuden, y la encontremos lo antes posible”.

Al respecto, la presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, Mariana Ávila, aseveró que la fiscalía no aplicó los protocolos en el caso de Alexandra e incurrió en una serie de violaciones en materia de Derechos Humanos; incluso, se incurrió en diversas omisiones en la investigación. “Esto es muy grave”.

Realizan operativo en Jalisco

Este domingo, el fiscal Manuel Alonso García informó que en atención a los protocolos establecidos y con el firme compromiso de localizar a Alexandra con vida, se han implementado diversas acciones en coordinación con autoridades del estado de Jalisco.

Dijo que se amplió el operativo de búsqueda hacia el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, en donde se llevaron a cabo acciones conjuntas.

Personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) realizó recorridos terrestres estratégicos y sobrevuelo con drones de búsqueda, con el propósito de cubrir una mayor extensión territorial y verificar puntos de interés derivados de la información recabada.

Hallan sin vida a joven en Querétaro

Angela Gabriela, de 15 años, reportada como desaparecida el 1 de octubre en la ciudad de Aguascalientes, fue encontrada muerta en el estado de Querétaro.

De acuerdo con las investigaciones, Miguel Ángel, de 33 años, contactó a la menor a través de redes sociales y la convenció de encontrarse con él en Aguascalientes. Posteriormente, abordaron un vehículo color gris plata, con placas del estado de Guanajuato, en el que abandonaron la entidad con destino a Querétaro, donde la asesinó.

La fiscalía informó que, tras investigaciones, se localizó al presunto responsable del feminicidio de Angela, quien “al verse acorralado por las autoridades de ambos estados, decidió quitarse la vida”.