Aguascalientes, Ags.- Ángela Gabriela Muñoz Téllez, de 15 años de edad, reportada como desaparecida el 1 de octubre de 2025 en la ciudad de Aguascalientes, fue encontrada muerta en el estado de Querétaro; de acuerdo con las investigaciones oficiales un hombre, a través de las redes sociales, la enamoró y con engaños convenció para que se fuera con él a aquella entidad, en donde presuntamente la asesinó.

Esta tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras realizar investigaciones, se identificó y localizó al presunto responsable del homicidio de la adolescente, quien “al verse acorralado por las autoridades de ambos estados, decidió quitarse la vida”.

El cuerpo de Ángela Gabriela se localizó calcinado dentro de un tambo en una zona cerril de la comunidad en Fuentezuelas, del municipio de Tequisquiapan, Querétaro, el pasado 13 de octubre, pero hasta este lunes con resultados de ADN se confirmó su identidad.

Lee también Organizan colecta de víveres en Ciudad Juárez; buscan ayudar a comunidades afectadas por lluvias en Veracruz

Las investigaciones determinaron que el presunto agresor, identificado como Miguel Ángel, de 33 años, contactó a la menor a través de redes sociales y la convenció de encontrarse con él en la zona centro de esta ciudad y posteriormente abordaron un vehículo Mazda color gris plata, con placas de Guanajuato, en el que partieron de Aguascalientes.

La FGE informó que, a partir de la descripción del vehículo y las placas, se activaron labores de rastreo mediante tecnología del C5i y la colaboración de autoridades de entidades vecinas. Además, la madre de la menor proporcionó un número telefónico hallado entre las pertenencias de Ángela, lo que permitió localizar al sujeto en Querétaro.

Con la información recabada, un juez otorgó una orden de cateo en la casa de Miguel Ángel, ubicada en la comunidad Bordo Blanco, en Tequisquiapan, en donde se disparó en la cabeza en presencia de su esposa, a la que previamente tomó como rehén al verse rodeado de agentes de seguridad.

La familia de la adolescente viajó a Querétaro para solicitar la entrega de los restos de su hija, y trasladarlos a esta capital.

Lee también Decomisan en Sonora más de 5 millones de dosis de droga en una semana; detienen a 120 personas

Madre de Ángela pide verdad y justicia

La madre de Ángela se manifestó el 8 de octubre de 2025 frente a la Presidencia Municipal, acompañada de familiares y activistas sociales para exigir al gobierno celeridad en los trabajos de investigación.

La presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Mariana Ávila, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) actuó en forma tardía en la activación del Protocolo Alba para la localización de la adolescente.

Recordó que ante la falta de respuesta y de acciones concretas por parte de las autoridades, su familia se manifestó en Palacio Municipal, denunciando que la FGE aseguró que la menor de edad se había ido por su voluntad con un hombre mayor que ella.

Lee también Este fue el último video de Bernardo Bravo, líder limonero; "No vamos a permitir que ningún coyote ponga precios"

Con ello, agregó, la fiscalía retrasó con esto la activación del Protocolo Alba, y evidenció el nulo compromiso del alto funcionario de nuestra entidad para la capacitación en derechos humanos y perspectiva de género para todas las operadoras de las instituciones.

En un comunicado el organismo exigió el acceso a la justicia y a la verdad para Ángela y su familia, lo que también involucra que se realice la confronta genética de manera adecuada y se garantice el levantamiento de todos los indicios que ayuden a la integración de la carpeta de investigación por feminicidio, así como el cuidado de la información, lo que incluye fotografías y detalles de la localización sin vida de Ángela, cuidando la no revictimización de ella y su familia.

Expuso que no basta con ninguna disculpa pública de ningún funcionario; su misoginia, inoperancia y omisiones normalizan y sostienen la cultura pedófila y feminicida en nuestro estado.

Lee también Vinculan a proceso a responsable de ataque armado donde murieron 2 menores en Cajeme, Sonora; otros 5 resultaron heridos

Asimismo, exigió acciones encaminadas a garantizar la no repetición y el compromiso y cumplimiento con los más altos estándares en derechos humanos y perspectiva de género.

Por otra parte, la fiscalía informó que siguen las acciones de búsqueda de Judith Alexandra Olayo Arredondo, de 20 años de edad, reportada como desaparecida desde el 15 de septiembre en que viajó con su novio al municipio de Calvillo para la celebración de la ceremonia del Grito de Independencia, y en donde solo él regresó con el argumento de que la joven “se perdió”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em