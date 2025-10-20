Este lunes fue reportado el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y de la Asociación Nacional de Citricultores en México.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que su cuerpo fue localizado sin vida abordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates.

Tras los hechos, el expresidente Felipe Calderón compartió en su cuenta de X el último video que el productor publicó en redes sociales, en el cual agradece a los comerciantes y ciudadanía de Apatzingán por el apoyo a los limoneros.

Lee también Detienen a "El Pantano", presunto autor intelectual del homicidio de líder limonero; lo vinculan al cobro de extorsiones

Durante la grabación hecha dentro de su vehículo, Bravo Manríquez asegura que los agricultores de Michoacán se están poniendo de acuerdo para realizar acciones contra los precios del limón puestos en industrias.

"No tienen sentido ni lógica alguna para poder mantener a nuestros jornaleros y a nuestra mano de obra", expresó.

Asimismo, invitó a todos los productores de limón de todos los municipios del Valle de Apatzingán a asistir al tianguis de limón, el cual serviría para tener comunicación directa con las empacadoras y evitar que intermediarios coloquen precios bajos.

"No vamos a permitir que ningún coyote ponga precios por fruta que no es de él. Entendemos la labor de la comercialización y que no es sencilla, pero para eso estamos trabajando en conjunto con los empaques para tener buenos acuerdos y no intermediarios que están haciendo mucho daño a los productores", finalizó.

Es el último mensaje de Bernardo Bravo, productor limonero de Apatzingán, Michoacán, y que fue cobardemente asesinado; su cadáver fue encontrado hoy. Mis más sinceras condolencias a su familia y a los limoneros. #JusticiaparaBernardo. pic.twitter.com/fGYRcLcVQr — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) October 20, 2025

Lee también Cárteles incrementan “impuesto criminal” a limoneros de Michoacán: Marko Cortés; “no más abrazos al crimen”, exige

Líder limonero había denunciado extorsiones

Bernardo Bravo previamente ya había denunciado abusos y extorsiones por parte del crimen organizado.

Un día previo a los hechos, Bernardo había convocado a una reunión para “partirle la madre” a los coyotes (intermediarios).

Bravo Manríquez, es el quinto productor de limón asesinado en poco más de un año en el estado, desde que aumentaron sus protestas contra la extorsión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv