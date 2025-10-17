En Zacatecas, integrantes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal, lograron la detención de Juan Guadalupe “N” alias El Barca, presunto jefe de plaza de un grupo delictivo en el estado.

Con trabajos iniciados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se llevó a cabo un operativo de búsqueda y localización de grupos generadores de violencia, en las inmediaciones el municipio de Tabasco, donde fue ubicado Juan Guadalupe “N”, acompañado por 10 personas.

Además, las autoridades aseguraron lo siguiente: 10 armas largas, dos cargadores, cartuchos de distintos calibres por contabilizar, mil 380 envoltorios de aparente metanfetamina, 35 envoltorios y una planta de presunta marihuana, siete chalecos tácticos, siete portacargadores, un vehículo y uniformes.

A los presuntos integrantes del grupo delictivo les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se realizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición ante la Agencia del Ministerio Público Federal, donde personal de la Guardia Nacional además proporcionó apoyo de seguridad periférica, mientras la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de Operaciones Rurales, hizo la puesta a disposición.

“La Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Policía Estatal de Zacatecas reafirman la indeclinable decisión del Gobierno de México de inhibir las actividades de la delincuencia organizada, para velar y salvaguardar la paz y la seguridad de la población”, afirmaron a través de un comunicado oficial.

