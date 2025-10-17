Más Información

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Diputados dan luz verde a Ley de Ingresos 2026; sigue discusión en lo particular

Riña en Penal de Culiacán, deja un muerto y dos heridos por disparos; autoridades decomisan 5 armas de fuego y un artefacto explosivo

Sheinbaum supervisa en Veracruz acciones de apoyo tras lluvias e inundaciones; Nahle agradece respaldo

El secretario de Organización de Morena, realizó una gira de trabajo en , que el siguiente año tendrá elecciones para renovar el congreso local.

El morenista ha mantenido bajo perfil tras los señalamientos por sus y adquisición de obras de arte de la artista japonesa .

"De gira por el Estado de Coahuila visitamos las 3 ciudades más pobladas: Torreon, Saltillo y Monclova. Evalúe el trabajo de nuestros coordinadores y reforzamos esfuerzos para cumplir con nuestras metas organizativas de este año", escribió en redes sociales.

Reaparece Andy López Beltrán en gira de trabajo en Coahuila (17/10/2025). Foto: Andrés López Beltrán
Reaparece Andy López Beltrán en gira de trabajo en Coahuila (17/10/2025). Foto: Andrés López Beltrán

El secretario de tampoco se ha visto en las giras de trabajo de la dirigente Luisa Alcalde, ni en el último consejo nacional en la Ciudad de México.

nro/bmc

