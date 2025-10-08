Más Información

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias de morenista Hilda Brown; diputada es acusada de tener vínculos con “La Mayiza”

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Trump asegura que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz; liberarán a 20 rehenes

Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

El periodista aseguró, en Latinus, que compró arte de Yayoi Kusama y pagó medio millón de pesos en marzo de 2024, cuando su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba en la etapa final de su gobierno.

En la investigación de Latinus, encontraron que según Trade Atlas, una de las bases de datos de comercio global más grandes del mundo, el 15 de marzo de 2024, "Andy" López importó una "pintura hecha a mano enmarcada".

La pieza fue enviada por la galería Manabia Fine Arts y trasladada desde Japón a México.

Dijo que la dirección en la que se recibió la obra fue en el departamento que el expresidente morenista compró en 2002 y heredó a sus hijos.

La obra de la artista contemporánea reconocida a nivel internacional está valuada en 30 mil dólares y el secretario de Organización de Morena pagó medio millón de pesos a la exclusiva galería de Tokio.

