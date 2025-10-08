El periodista Carlos Loret de Mola aseguró, en Latinus, que Andrés "Andy" López Beltrán compró arte de Yayoi Kusama y pagó medio millón de pesos en marzo de 2024, cuando su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba en la etapa final de su gobierno.

En la investigación de Latinus, encontraron que según Trade Atlas, una de las bases de datos de comercio global más grandes del mundo, el 15 de marzo de 2024, "Andy" López importó una "pintura hecha a mano enmarcada".

La pieza fue enviada por la galería Manabia Fine Arts y trasladada desde Japón a México.

Lee también Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

Dijo que la dirección en la que se recibió la obra fue en el departamento que el expresidente morenista compró en 2002 y heredó a sus hijos.

La obra de la artista contemporánea reconocida a nivel internacional está valuada en 30 mil dólares y el secretario de Organización de Morena pagó medio millón de pesos a la exclusiva galería de Tokio.

Lee también Sheinbaum, 1 año en el cargo; AMLO, 7 años con el poder

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc