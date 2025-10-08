Luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña fuera captado haciendo uso de un avión privado para ir a una gira en Coahuila, el expresidente del Senado afirmó que no tiene que transparentar nada y que va a seguir recorriendo el país.

“No tengo nada que transparentar, voy a seguir recorriendo el país. La presidenta ha dicho que los aviones privados se pueden justificar”, dijo el legislador, luego de que el periódico Reforma publicara que el expresidente del Senado usó una aeronave particular para una gira.

En un video compartido por la periodista Azucena Uresti en sus redes sociales, se ve al senador siendo cuestionado sobre si su actuar no es contrario a los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la austeridad, a lo que responde que ella ha dicho claramente "que cuando es necesario se puede".

Afirmó que era necesario porque tenía poco tiempo para hacer la gira en Coahuila.

"Estuve en Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña. En dos días, por supuesto que requería moverme con mayor rapidez", declaró.

🔴 El senador Gerardo Fernández Noroña reaccionó tras difundirse imágenes de su vuelo en avión privado:



Noroña acusó que el video fue subido de forma ilegal por el Gobierno de Coahuila y entre risas afirmó que Salinas Pliego fue quien se lo pagó.

"Me lo pago Salinas Pliego, él me apoya en este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte. Salinas Pliego me lo pagó, ya te respondí", ironizó el senador Fernández Noroña.

El legislador destacó que todo salió de su bolsillo y no se pagó con recursos públicos.

Finalmente, agregó que cuando se requiere hay que hacerlo, "no hay una situación incorrecta, es un avión pequeño", mencionó

