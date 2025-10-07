Más Información

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que el se mantiene como categoría 2 en la escala Saffir- Simpson.

Debido a su circulación, mantendrá lluvias fuertes a puntuales intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente del país, así como en Sinaloa y Baja California Sur.

Hasta las 12:00 horas de este martes 7 de octubre, “Priscilla” se ubica a 340 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur; y a 515 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Su desplazamiento actual, por tanto, es hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

Conagua indicó que se mantendrá como zona de vigilancia, por efectos de tormenta tropical, desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en el estado de Baja California Sur.

Pronóstico de lluvias por huracán “Priscilla”

  • Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.
  • Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco y Colima.

La Comisión Nacional del Agua advirtió que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y reducirían la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Asimismo, podrían generar encharcamientos, deslaves, deslizamientos, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Ante los efectos de “Priscilla”, el SMN exhortó a la población a extremar precauciones en estados costeros por las lluvias, vientos y oleaje, incluyendo navegación marítima.

De igual forma, atender recomendaciones emitidas por elementos del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

“Priscila”, con posibilidades de intensificarse a categoría 3

La presidenta informó a las 12:00 horas que se prevé que esta tarde el huracán Priscilla” se intensifique a categoría 3.

De acuerdo con la mandataria federal, continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias. Seguimos informando”, compartió.

Semar cierra puertos por “Priscilla”

La Secretaría de Marina (Semar) realizó cierre de los siguientes puertos debido al huracán Priscilla”.

  • Embarcaciones mayores:
  • Baja California Sur: Cabo San Lucas.

  • Embarcaciones menores:
  • Baja California Sur: La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.
  • Sinaloa: Topolobampo.
  • Nayarit: San Blas y Chacala.
  • Jalisco: Barra de Navidad.
  • Colima: Manzanillo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca y de playa.

