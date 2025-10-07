La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) debe "cumplir a cabalidad" con todas las medidas de mitigación ambiental por los daños que ocasionó la construcción del Tren Maya, en particular en el Tramo 5.

Estos, luego de que ayer, durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente (Semarnat), reconoció que las obras del Tren Maya aún tienen pendientes diversos permisos para su construcción y se encuentran en proceso de regularización.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el 95% de las medidas de mitigación ordenadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales han sido cumplidas por los ingenieros militares.

Lee también: Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

“¿Qué es lo que hace la Secretaría de Medio Ambiente? Revisar que esas medidas de mitigación y de remediación se cumplan. En el caso de los tramos que construyó Ingenieros Militares, hay medidas de mitigación que tienen que cumplir. La mayoría ya han sido cumplidas, hay una parte que todavía no”.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que la Secretaría de Medio Ambiente no cerrará el expediente hasta que la Defensa Nacional y las empresas que participaron en la construcción del Tren Maya hayan cumplido “absolutamente todas” las medidas de mitigación ambiental.

“No cierra el expediente Medio Ambiente hasta que se cumplan absolutamente todas (las medidas de mitigación)”.

Ayer, durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, afirmó que las obras del Tren Maya aún tienen pendientes diversos permisos para su construcción y se encuentran en proceso de regularización.

Lee también "Si es necesario, una llamada personal"; Sheinbaum no descarta llamada con Trump por tema de aranceles

Al mismo tiempo, indicó, se ejerce presión para que el proyecto cumpla con el 95% de las acciones impuestas para mitigar el daño ambiental, entre ellas la afectación a cenotes y cavernas en el Tramo 5.

Detalló que cada semana, se reúne un grupo interinstitucional formado por la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Tren Maya para analizar cuáles son los permisos que le faltan y cuáles acciones de mitigación no han cumplido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr