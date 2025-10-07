Más Información

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

La mañanera de Sheinbaum, 7 de octubre, minuto a minuto

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Luego de que las autoridades de Guerrero confirmaron el hallazgo del cuerpo del sacerdote , el secretario de Seguridad, , informó que una de las principales líneas de investigación apunta a que el presunto responsable del homicidio sería su propio chofer.

“Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con quienes estamos trabajando, todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa. Todo indica que es su propio chofer”, explicó García Harfuch en conferencia de prensa.

El funcionario precisó que las autoridades federales colaboran con la fiscalía estatal en la búsqueda y detención del presunto responsable. “El móvil no lo tendríamos todavía; es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos”, señaló.

Cuestionado sobre si el sacerdote había recibido amenazas, el secretario de Seguridad indicó que hasta el momento no existen indicios de ello. “No tenemos conocimiento de amenazas ni de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto. Fue un delito muy lamentable en la zona, y vamos a apoyar en todo a la fiscalía”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias y aseguró que la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación constante con la Iglesia Católica desde el primer momento del suceso.

