Emilio Azcárraga Jean ya hizo su primera visita al Nido de Coapa antes del inicio de la pretemporada rumbo al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El propietario del América asistió al Club América y tuvo reunión con directivos, cuerpo técnico y habló con los jugadores de cara al próximo semestre donde disputarán torneos internacionales y torneo local.

"Antes de comenzar un nuevo camino, recordamos quiénes somos y todo lo que representa este escudo. Emilio Azcárraga acompañó al equipo previo al inicio de la pretemporada para reafirmar el compromiso de seguir haciendo historia juntos", escribieron los azulcrema en sus redes sociales.

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Emilio Azcárraga Jean visita al América y se reúne con Guillermo Almada - Foto: @ClubAmerica en X

En una fotografía publicada por la institución capitalina aparecen Azcárraga Jean; Guillermo Almada, nuevo entrenador del América; Santiago Baños, presidente deportivo y Ferran Reverter, Director General de la Controladora Deportiva Águilas.

Las Águilas del América viajarán a España para preparar a su equipo rumbo al Apertura 2026. Se esperan algunos partidos en el viejo continente, uno de ellos, ante Rive Plate.

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Para el 11 de julio, cerca del debut en el torneo de la Liga MX, los de Coapa enfrentarán en Los Ángeles, en un encuentro de preparación, al LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

América debutará en el Apertura 2026 el 18 de julio ante los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora.

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