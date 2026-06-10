Las “Águilas” del América recibieron a Guillermo Almada en las instalaciones de Coapa para iniciar el camino rumbo al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El estratega uruguayo tomará la riendas del equipo después de la salida de André Jardine. Un “adiós” que marcó un antes y un después en la historia de los azulcremas, ya que bajo la dirección del técnico brasileño conquistaron tres títulos de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

A través de sus redes sociales, el América compartió una serie de fotografías en las que Guillermo Almada posó con el escudo de la institución: “Bienvenido al Club América, profe. Juntemos esfuerzos y luchemos con grandeza por nuestros objetivos”, se lee en la publicación de la escuadra azulcrema.

La llegada del director técnico uruguayo, quien viene de dirigir al Real Oviedo del balompié español, se oficializó cuatro días después de la salida de André Jardine.

Este será el tercer equipo de la Liga MX que dirigirá Guillermo Almada, después de su paso por Santos Laguna y Pachuca.

Por lo pronto, el camino de América en el torneo Apertura 2026 iniciará hasta el próximo 18 de julio, día en el que se enfrentará a Querétaro en la primera fecha de la fase regular.

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Los ahora dirigidos por Guillermo Almada buscarán dejar atrás la eliminación que sufrieron ante Pumas en los Cuartos de Final del pasado Clausura 2026, certamen en el que Cruz Azul conquistó su décimo campeonato.