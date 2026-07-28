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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 28 de julio se tiene previsto una movilización de la Gran Comisión Ferrocarrilera a las 9:30 horas, partiendo de la Torre del Caballito rumbo a la Secretaría de Gobernación, en respaldo de la petición de aprobación, por parte del Gobierno Federal, de un Plan de Justicia Social y, de manera particular, de la solicitud dirigida a la Presidenta de la República para que se incluya, en el próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos, una partida presupuestal destinada a financiar dicho plan.
Alumnos seleccionados en el concurso de ingreso a la licenciatura de la UNAM se manifestarán al mediodía, en la Torre de Rectoría, exigen que se respeten los resultados del examen de admisión realizado en linea, y en contra de la posible aplicación de una nueva evaluación de manera presencial.
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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
LL
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