Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

T-MEC: "Podemos renegociar o podemos tener diferentes acuerdos", dice Trump sobre el tratado con México y Canadá

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

La presidenta confió en que la Cámara de Diputados modifique la reforma a la , tras haber sido turnada por el Senado.

En su conferencia mañanera de ese martes 7 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que la Ley de Amparo ayuda a hacer más expedito todo.

“Nosotros seguimos manteniendo que ese transitorio tiene que modificarse porque no se explica bien”, declaró la Presidenta al referir que , coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, presentó una propuesta de redacción que “salva cualquier problema que tuviera que ver con la retroactividad”.

“Ya dependerá de la . Si la Cámara de Diputados decide modificar el transitorio o alguna otra modificación, tendrá que regresar al Senado para una siguiente aprobación, una vez que la Cámara de Diputados lo modifica”, declaró.

“Lo que se está planteando es que no se lleven 15 años los casos en un amparo”, comentó.

