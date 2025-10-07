La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “resultaron negativas” las recientes amenazas contras planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Fueron negativas todas las amenazas que se denunciaron ayer o que se hicieron públicas. Y Rosa Icela (Rodríguez), la secretaria de Gobernación se ha reunido con el rector (Leonardo Lomelí), y hay comunicación permanente con las áreas de Seguridad, con la UNAM en lo que se requiera colaborar”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 7 de octubre en Palacio Nacional.

Lee también UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

Indicó que la Secretaría de Seguridad investiga las supuestas amenazas dejadas en distintos planteles de la UNAM, “pero no hay todavía nada”. Lamentó el asesinato de un estudiante en días pasados en el CCH Sur.

Reiteró que su gobierno trabaja en un programa especial de atención a los jóvenes en salud mental y también de incorporación a distintas actividades “que permitan atender la situación particular que se presentó con este tan lamentable homicidio”.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, dijo que las primeras amenazas las atendió la Policía de la Ciudad de México: “Pero estamos colaborando también. En cualquier tipo de llamada, de amenaza, de bomba o de cualquier riesgo, la Secretaría de Seguridad trabaja, primero para verificar la veracidad o la gravedad de la llamada (...) Ninguna se descarta, en cuanto tengamos más información la compartimos, por supuesto”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr