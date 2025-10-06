Más Información

Birmex da contrato a empresa cuestionada

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Desalojan a estudiantes de la FCPyS de la UNAM por presunta amenaza de bomba; activan protocolos de seguridad

La presidenta afirmó que "son chismes y que no hay ningún mensaje", el que líderes de Morena hayan sido colocados ayer en el festejo en el Zócalo por el primer año de gobierno dentro de un espacio con vallas metálicas y lejos de templete presidencial.

Esto, luego que el pasado 9 de marzo, al inicio de una asamblea también en el Zócalo, le dieron la espalda a la Presidenta de la República mientras se tomaban una fotografía.

"Son chismes, no tiene de malo cómo se acomoda la gente. No hay ningún mensaje, no hay nada", dijo a pregunta expresa en su conferencia de prensa.

Ayer, en entrevista con medios de comunicación, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal aseguró que "los encorralaron".

"Hoy nos encorralaron para no cometer aquel error, nos encorralaron para que no cometiéramos el error", dijo entre risas el legislador zacatecano.

