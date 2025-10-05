Saúl Monreal, senador de Morena, reveló que no descarta analizar una posible propuesta del PRI o del PAN, pues advirtió que "sigue intacta y firme" su aspiración para obtener la candidatura del partido guinda.

Esto, pese a que Morena aprobó la medida antinepotismo para las elecciones en 2027, lo que impide que Saúl Monreal sea candidato por este partido, debido a que su hermano, David Monreal es gobernador de Zacatecas.

Al llegar al Zócalo de la Ciudad de Mexico para estar presente en el Informe por su primer año de gobierno del presidenta Claudia Sheinbaum, el senador advirtió que analizar una propuesta de estos partidos de oposición dependerá del proceso que se lleve al interior de Morena.

Lee también Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T; "Nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México", afirma

"He dicho que 'el que respira, aspira'. Mi aspiración sigue intacta y firme", dijo.

"¿Ya está buscando apoyo de otros partidos?", se le cuestionó.

"Todavía no. Vamos a dar la lucha al interior de Morena, vamos a esperar los tiempos que marque el estatuto y que marque el mismo proceso electoral local, que es aproximadamente el próximo año.

"¿Si le pidieran del PRI, o el PAN impulsarlo?",se le insistió.

"Vamos a analizarlo, vamos a verlo", dijo.

"¿O sea, no queda descartado?", se le preguntó.

"Digo, no hay ninguna... Va a depender del proceso que se lleve en Morena. Si vemos que hay un proceso que no es transparente, que no es incluyente, se tendrá que ver la situación y vamos a estar muy atentos", respondió antes de retirarse.

Lee también "Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

🔴 Saúl Monreal no descarta una candidatura fuera de Morena para aspirar por la gubernatura de Zacatecas en 2027: "Si vemos que hay un proceso que no es transparente, que no es incluyente, se tendrá que ver la situación", dijo



📹 #VIDEO: @pedrovillaycana | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/LSzBjuhcu5 — El Universal (@El_Universal_Mx) October 5, 2025

"Mi opinión siempre es de respeto", dice Ricardo Monreal ante aspiraciones de su hermano

"Mi opinión siempre es de respeto", respondió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ante las aspiraciones para la gubernatura de Zacatecas de su hermano, Saúl Monreal.

Tras haber asistido al cierre del informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México, el diputado de Morena fue cuestionado sobre los dichos de su hermano, quien no descartó analizar participar por la candidatura con el PRI o el PAN.

Monreal expresa respaldo a Sheinbaum en Ley de Amparo

Ricardo Monreal refirió que van a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ley de Amparo: "En los caracteres controvertidos, sobre todo en materia de retroactividad no creo que pase".

"Yo lo respeto y lo estimo ", expresó sobre el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien enfrenta polémica por el caso de su exsecretario de Seguridad recién detenido, Hernán Bermúdez Requena.

Lee también Así celebró Sheinbaum su primer año de gobierno en el Zócalo, este domingo 5 de octubre; aquí la cobertura

No hubo pedrada, solo reconocimiento a legisladores, dice Monreal sobre discurso de Sheinbaum en el Zócalo

Después de que en marzo pasado le dieron la espalda a la presidenta Claudia Sheinbaum en su asamblea en el Zócalo, Ricardo Monreal aseguró que "los encorralaron".

"Hoy nos encorralaron para no cometer aquel error, nos encorralaron para que no cometiéramos el error, dijo Monreal.

"No nos pusieron en orden, simplemente la Presidenta decidió poner unas vallas", comentó.

Aseguró que en su discurso, la Mandataria federal reconoció a los grupos parlamentarios por lo que han hecho en el Congreso con las reformas a la Constitución. Rechazó que hubiera "una pedrada" de la Presidenta.

"Consolida en proceso de transformación, sin romper con el presidente López Obrador", expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv