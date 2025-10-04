Sheinbaum: La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza; reconoce a secretarios de Marina y Defensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que la corrupción no puede tener cabida en las instituciones y por eso debe sancionarse con firmeza, en el marco del escándalo de huachicol fiscal en la Secretaría de Marina (Semar).

Durante la conmemoración del 204 aniversario de la Armada de México y el 201 aniversario de la Promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 en Veracruz, Sheinbaum Pardo felicitó a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla, y de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Les reconoció a los titulares de la Sedena y Semar su entrega, valentía, honestidad y patriotismo

Lee también Claudia Sheinbaum presidirá ceremonia por el 204 aniversario de la Armada de México; se realizará desfile cívico militar

"Lo contrario la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es: una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida", expresó.

Declaró que para defender la soberanía se necesitan valores en las personas y en las instituciones: "Las Fuerzas Armadas mexicanas las tienen: el honor que obliga a vivir con rectitud y a saber que cada acción representa México; la lealtad que significa fidelidad absoluta al pueblo y a la patria; el deber que empuja a cumplir la misión sin vacilación.

"El patriotismo que es amor a la nación, expresado en entrega y sacrificio; y la honestidad que es la base que da sentido y fuerza a todos los demás valores, porque sin ella nada perdura".

Lee también Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

Al criticar los lujos superfluos y el dinero mal habido, la también comandanta suprema de las Fuerzas Armadas señaló que con esto se pierde la reputación y el legado.

"No hay riqueza que valga más que el honor. No hay poder más grande que el de la lealtad. No hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud (...)", declaró.

La presidenta Sheinbaum también inauguró la Plaza del Heroísmo Veracruzano.

Además de su gabinete legal y ampliado, asistieron al evento el presidente de la Corte, Hugo Aguilar; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenya López Rabadán; y Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp