Más Información

Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

Endurecerán penas por huachicol de agua y abusos en permiso

Endurecerán penas por huachicol de agua y abusos en permiso

Guardianas del manglar colombiano

Guardianas del manglar colombiano

A joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México les roban hasta 8 mdp en mercancía

A joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México les roban hasta 8 mdp en mercancía

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Sheinbaum reconoce legado de AMLO en documental; "no somos la misma persona, gobernamos de manera distinta", dice

Sheinbaum reconoce legado de AMLO en documental; "no somos la misma persona, gobernamos de manera distinta", dice

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch informó de la detención de Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, operador del

Tras trabajos de investigación se logró la captura del operador de dicha organización criminal en la Ciudad de México, junto a dos personas más, quienes serían sus colaboradores directos.

Lee también

Los detenidos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de y delincuencia organizada, además de venta de narcóticos, homicidio,

A Nelson Arturo “N” se le vincula como autor intelectual y material de diversos feminicidios, secuestro y extorsión, con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses