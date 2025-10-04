Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch informó de la detención de Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, operador del Tren de Aragua.

Tras trabajos de investigación se logró la captura del operador de dicha organización criminal en la Ciudad de México, junto a dos personas más, quienes serían sus colaboradores directos.

Los detenidos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, además de venta de narcóticos, homicidio,

A Nelson Arturo “N” se le vincula como autor intelectual y material de diversos feminicidios, secuestro y extorsión, con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

