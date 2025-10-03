Cae "El Fresa" líder del Cartel del Pacífico en Chiapas; lo capturan en Mérida, Yucatán

Mérida, Yucatán.-En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales hoy fue detenido en Mérida, Enrique N. R. alias “El fresa” y líder del Cártel del Pacífico en Chiapas.

Al sujeto se le responsabiliza de ser uno de los principales generadores de violencia en la región norte y de Los Bosques del estado de Chiapas, por lo que se le considera un objetivo prioritario para la justicia en aquella entidad.

En un trabajo coordinado de investigación y colaboración, el ejército, Guardia Nacional, CNI, Fiscalía General del Estado de Yucatán junto con su homóloga de Chiapas y la Secretaría de Seguridad Pública dieron cumplimento a la orden de aprehensión por ser el probable responsable del secuestro de R.C.L. en octubre de 2023.

De acuerdo a los hechos, Ernesto N. R. llegó acompañado de otros sujetos portando armas al rancho de la víctima, a quien golpearon y subieron a una camioneta para llevarlo con rumbo desconocido.

Horas después, llamaron por teléfono a la esposa para pedirle cinco millones de pesos, a cambio de volver a ver con vida a su pareja.

De las investigaciones que llevaron a cabo autoridades federales y estatales, lograron ubicar y detener a Ernesto N. R. alias “El fresa”, para presentarlo ante el juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial con sede en Pichucalco, Chiapas.

El gobierno del estado de Chiapas agradeció la colaboración de las autoridades de Yucatán, por la detención del líder del Cártel del Pacífico.

dmrr/cr